Kızları Aydın Doğan'ın medyaya geri dönmesini istiyor

2018 yılı Nisan ayında medya şirketlerini Demirören Holding'e satan Doğan Holding'de yeni bir arayış var.

KIZLARI İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Aydın Doğan'ın kızları, medya sektöründen çıktıktan sonra; güçlerini kaybettikleri, kendilerini boşlukta hissettikleri ve bu alanda uzmanlaştıkları için medya sektörüne dönmek istiyor.

Medya Radar'da yer alan habere göre; Doğan'ın kızları bu nedenle babaları Aydın Doğan'ı ikna için çaba gösteriyor.

HEDEFTE CİNER GRUBU VAR

Baba Aydın Doğan ikna edilirse Doğan Holding Show TV ve Habertürk'ü Ciner Holding'den satın almak istiyor.

890 MİLYON DOLARA DEMİRÖREN'E SATMIŞLARDI

Doğan Holding, medya şirketlerini 916 milyon dolara Demirören Holding'e sattı. Satış resmi olarak Nisan ayı başında tamamlandı.