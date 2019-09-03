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Kızları Aydın Doğan'ın medyaya geri dönmesini istiyor

Kanal D, CNN Türk ve Hürriyet'in de içinde bulunduğu şirketleri Demirören'e satan Aydın Doğan'ın kızları tekrar medya işine dönmek için babalarını ikna etmeye çalışıyor.

Haber Merkezi | 03.09.2019 - 13:32..
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Kızları Aydın Doğan'ın medyaya geri dönmesini istiyor

2018 yılı Nisan ayında medya şirketlerini Demirören Holding'e satan Doğan Holding'de yeni bir arayış var.

KIZLARI İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Aydın Doğan'ın kızları, medya sektöründen çıktıktan sonra; güçlerini kaybettikleri, kendilerini boşlukta hissettikleri ve bu alanda uzmanlaştıkları için medya sektörüne dönmek istiyor.

Medya Radar'da yer alan habere göre; Doğan'ın kızları bu nedenle babaları Aydın Doğan'ı ikna için çaba gösteriyor.

Kızları Aydın Doğan'ın medyaya geri dönmesini istiyor

HEDEFTE CİNER GRUBU VAR

Baba Aydın Doğan ikna edilirse Doğan Holding Show TV ve Habertürk'ü Ciner Holding'den satın almak istiyor.

890 MİLYON DOLARA DEMİRÖREN'E SATMIŞLARDI

Doğan Holding, medya şirketlerini 916 milyon dolara Demirören Holding'e sattı. Satış resmi olarak Nisan ayı başında tamamlandı.

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