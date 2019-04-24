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Kızlarından ayrılmayan genci hastanelik ettiler

Kütahya'da üniversite öğrencisi Reyhan T.'nin ailesi, kızlarından ayrılmayan erkek arkadaşı Yunus K.'yı dövüp, boş araziye bıraktı.

DHA | 24.04.2019 - 14:37..
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Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencisi Reyhan T., işsiz olduğu öğrenilen Yunus K. ile tanışarak arkadaş oldu. Reyhan T.'nin ailesi, bu birlikteliğe karşı çıkarak ayrılmalarını istedi.

BOŞ ARAZİYE ATTILAR

Arkadaşlıklarının devam ettiğini öğrenen aile üyeleri kızları Reyhan'a, Yunus'u telefonla arattırdı ve buluşmak istediğini söyletti. Buluşma yeri olan bir alışveriş merkezine giden Reyhan T.'nin babası Yusuf T.  ve amcası Uğur T., Yunus' K.'yi kendi otomobilinden zorla indirip, Cemal B.'nin aracına bindirdi.Kızlarından ayrılmayan genci hastanelik ettiler

Uğur T. ve Yusuf T., otomobil içerisinde dövdükleri Yunus K.'yi 2'nci organize sanayi kavşağının karşısındaki boş araziye indirip, iddiaya göre saatini ve yüzüğünü alıp kaçtılar.

Yaralı halde yol kenarına kadar giden Yunus K.'yi gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yunus K., tedavi altına alındı. Yunus K.'nin verdiği ifadeye göre şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

8 KİŞ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliler Reyhan T., babası Yusuf T., amcaları Uğur T., Recep T., annesi Kibar T., Hamdi B., Cemal B. ve Celal B. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki evlerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Polis ekipleri şüphelilerin ev ve araçlarında yaptığı aramada tabanca ele geçirdi. Şüpheliler, bu sabaha karşı Kütahya'ya getirilirken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kızlarından ayrılmayan genci hastanelik ettiler

Kızlarından ayrılmayan genci hastanelik ettiler

Kızlarından ayrılmayan genci hastanelik ettiler
Kızlarından ayrılmayan genci hastanelik ettiler

Kızlarından ayrılmayan genci hastanelik ettiler

Kızlarından ayrılmayan genci hastanelik ettiler

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