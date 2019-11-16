Kızlarını öldüren anneye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 22 Mayıs 2018'de yaşanan olayda Lütfiye Alver, 22 Mayıs'ta evlerinde uyuyan kızlarının birini bıçakla diğerini eşarpla boğarak öldürdü. Yaşanan cinayete ilişkin soruşturma kapsamında Lütfiye Alver hakkında, "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" ve "çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürmek" suçlarından dava açılmıştı.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Lütfiye Alver, müştekiler ve sanık yakınları katıldı.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

Sanık Alver, davanın önceki celsesinde yaptığı savunmada, olay anında akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etmiş, mahkeme, Adli Tıp Kurumu'na yazı yazılarak sanık Alver'in suç tarihinde cezai ehliyeti olup olmadığına ilişkin rapor alınmasına karar vermişti. Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun geldiğini, raporda sanık Alver'in cezai ehliyetinin tam olduğunun belirtildiğini açıkladı.

"O ANKİ RUH HALİMLE ŞİMDİKİ HALİM AYNI OLAMAZ"

Alver, rapora ilişkin yaptığı savunmada, "O anki ruh halimle şu anki ruh halim aynı olamaz. Olay sonrası ilaç kullandım, tedavi gördüm. Şimdi iyiyim. Olay sırasında ne yaptığımı hatırlamıyorum." dedi.

ÇOCUKLARIN BABASI ŞİKAYETÇİ OLDU

Alver'in eşi Zekeriya Alver ise "Ben sana yanlış yapmadım, sadece sevdim. Olaydan bir gün önce eşimle tartıştım. Ama asla ben eşimle kavga etmedim. 'Benim eşim yapmaz, Lütfiye yapmaz' dedim. Ama cezai ehliyeti yerindeyse, ruh hali sağlıklıysa Allah'ından bulsun. Ondan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

EK SÜRE TALEP ETMEDİ

Beyanların alınmasının ardından esas hakkındaki mütalaasını veren duruşma savcısı, sanık Alver'in, 5 yaşındaki Beren Alver'i eşarpla boğarak, 7 yaşındaki Kübra Alver'i ise bıçaklayarak öldürdüğünün anlaşıldığını, bu kapsamda sanığın "altsoydan akrabayı kasten öldürme" ve "çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Esas hakkındaki mütalaaya karşı görüşü sorulan Alver'in avukatı, savunma için ek süre talebinde bulundu. Ancak sanık Alver, "Bitsin hakim bey. Ben kararın bugün verilmesini istiyorum. İşimi Allah'a havale ettim, siz kararı verin." diyerek ek süre talebinin bulunmadığını belirtti.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Savunmaların ardından heyetin kararını açıklayan mahkeme başkanı, sanık Alver'in bilerek ve isteyerek, ceza ehliyetinin tam olduğu şekilde cinayeti işlediğinin anlaşıldığını ifade etti. Alver'i, 2 çocuğunu öldürmekten 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, cezada indirime gitmedi.