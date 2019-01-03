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K.Kore'de depremler Kim Jong'un denemelerinden çıktı

Kuzey Kore'nin 3 Eylül 2017'de yerin altında yaptığı nükleer denemenin çok şiddetli olması nedeniyle, hâlâ depremlere neden olduğu bildirildi.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 00:20..
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K.Kore'de depremler Kim Jong'un denemelerinden çıktı

Güney Kore Meteoroloji Dairesi (KMA) bugün Kuzey Kore'nin Kuzey Hamgyong kentinde meydana gelen 2.8 büyüklüğündeki yer sarsıntısını, 16 ay önceki nükleer denemenin tetiklediğini duyurdu. Eylül 2017'deki nükleer bomba testi, Kuzey Kore'nin altıncı denemesiydi.

ATOM BOMBASINDAN DAHA GÜÇLÜ

Japonya Savunma Bakanlığı, nükleer denemenin, 160 kiloton enerji açığa çıkararak 6.3 büyüklüğünde bir depreme neden olduğunu açıklamıştı. Uzmanlar, bu patlamanın şiddetinin 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasınınkinden 10 kat daha güçlü olduğunu söylemişti.

K.Kore'de depremler Kim Jong'un denemelerinden çıktı

SARSINTILAR YERİN 12 KİLOMETRE ALTINDAN GELİYOR

Güney Koreli yetkililer, bugün kaydedilen sarsıntısının yerin 12 kilometre altında meydana geldiğini ve merkezinin ülkenin yeri bilinen tek nükleer deneme sahası olan Punggye-ri'ye 11 kiometre mesafede olduğunu açıkladı.
Kuzey Kore, nükleer denemeden sonra test sahasını uluslararası medyayı davet ederek kapatmıştı. Tesiste, nükleer denemeler için kullanılan üç tünelin girişiyle gözlem kuleleri, bir dökümhane ve personel konutları imha edilmişti.
Nükleer denemeden kaynaklanıyorAncak "imha töreninde" bağımsız uzmanlar hazır bulunmadığı için tünellerin tekrar kullanılamayacak duruma gelip gelmediği bilinmiyor.

K.Kore'de depremler Kim Jong'un denemelerinden çıktı

KMA'dan bir sismolog, CNN Televizyonu'na bugünkü sarsıntıda ses dalgaları kaydedilmediği için yeni bir denemeden söz edilemeyeceğini söyledi. Aynı uzman, bölgeden fay hattı geçmemesi ve merkez üssünün nükleer tesise çok yakın olması nedeniyle sarsıntının altıncı nükleer denemeden kaynaklandığını düşündüklerini belirtti.

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