KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'yı kınadı

KKTC'de birçok siyasetçi ve vatandaş Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya tepki gösterdi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Facebook üzerinden açıklama yaparak, Genel Başkanı olduğu Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Parti Meclisini Akıncı'nın son açıklamalarının neden olduğu sıkıntıları ve tepkileri görüşmek üzere yarın saat 17.00'de olağanüstü toplantıya çağırdığını duyurdu.

MUSTAFA AKINCI'YI KINIYORUM

Başbakan Tatar, "Kıbrıslıyım, Türküm. İkisinden de gurur duyuyorum ve Sayın Akıncı'nın Kıbrıs Türk Barış Harekatı ve Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine karşı gerçekleştirmekte olduğu Barış Pınarı harekatı ile ilgili olarak yazdıklarını kınıyor, bunların halkımızın neredeyse bütünü tarafından asla benimsenmediğinin altını çiziyorum." ifadesini kullandı.

KABUL EDİLEMEZ

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın 4 gün sessiz kaldıktan sonra Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yazdıklarını üzüntü ve hayretler içerisinde okuduğunu kaydeden Tatar, açıklamasına şöyle devam etti: "Halkın sürekli içindeyim. İnsanlarımızı tanıyorum. Halkımız Türkiye’ye güvenmekte ve Türkiye'nin askeri varlığı ile etkin garantörlüğünden asla geri adım atılmamasını talep etmektedir. Halkımız, Türkiye’nin kendisi için taşıdığı önemin farkındadır. Kıbrıs Türkü ekranları başında Suriye harekatını yakından izlemekte, büyük bir samimiyetle Mehmetçiğin başarısı için dua etmektedir. Dolayısıyla Sayın Akıncı'nın konuyla ilgili geç açıklama yapması, Türkiye'ye açık ve net bir destek ortaya koymaktan, terör örgütünü kınamaktan kaçınması hiçbir şekilde halkımızın görüş ve tavrı olamaz. Bir kere Sayın Akıncı'nın en büyük hatası işin içine Kıbrıs Barış Harekatı'nı karıştırması ve 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'a barışı getiren, halkımızı yok olmaktan kurtaran, devlet ilan ettiğimiz bugünkü coğrafyayı ortaya çıkaran tarihi bir olayı çarpıtmaya çalışmasıdır."

Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açık ve net bir şekilde terör örgütlerini eleştirmemesi ve terör örgütlerine karşı bir harekat yapıldığını göz ardı ederek açıklamalar yapmasının kabul edilemez bir tutum olduğuna dikkati çekti.

KAHRAMAN MEHMETÇİĞE BAŞARILAR DİLİYORUM

Akıncı'nın gerek Türkiye'nin gerekse KKTC'nin çok hassas bir dönemden geçerken duyarlı ve dikkatli olacağı yerde yaptığı açıklamayla Türkiye ve KKTC'ye düşmanlık yapanlara katkı sağladığını ifade eden Tatar, "UBP ve hükümet adına Sayın Akıncı'yı bu tutumundan dolayı kınıyor, aklı selim bir tutum içine girmeye davet ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha Suriye’deki kahraman Mehmetçiğe başarılar diliyor, Allah Türkiye'miz ve KKTC'nin yardımcısı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

ALLAH ONLARI HER ŞEYDEN KORUSUN

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, dün Lefkoşa'da katıldığı bir programda da "Biz her zaman Türkiye'nin desteği ile KKTC'yi yaşatıyoruz. Eğer Türk askeri Suriye'de memleketimizin huzuru, bölge barışı için bir harekattaysa, tabii ki Türk ordusunu ve Mehmetçiğimizi buradan duamızla selamlıyoruz. Allah onları her şeyden korusun." açıklamasında bulunmuştu.

KIBRIS TÜRKÜ, TÜRKİYE İLE BİRLİKTEDİR

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.

Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarını şaşkınlıkla okuduğunu belirten Taçoy, 6 ay sonraki seçime yönelik yapılan bu açıklamanın seçim stratejisinden öte gönüllerde tarif edilemez kırgınlıklara neden olduğunu vurguladı. Taçoy, "Türkiye'nin terörle mücadelesini yok sayarak, iç politik kaygılar güden Cumhurbaşkanı'nın düştüğü durum üzücüdür. Kıbrıs Türkü, Türkiye ile birliktedir. Birlikte ağlamakta, birlikte gülmektedir." ifadelerini kullandı.