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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Yanlış anlaşıldım

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili 'Akan su değil kandır, diyalog kurulmalı' sözleri tepki çeken KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 'Sözlerimin arkasındayım, yanlış anlaşıldım' diyerek kendini savundu.

Haber Merkezi | 14.10.2019 - 09:30..
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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Yanlış anlaşıldım

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG'li teröristleri temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Türk askeri Suriye Milli Ordusu'yla birlikte 30 km'lik alanda kontrolü sağlamak için operasyonlara devam ederken; siyasiler de harekat hakkında görüşlerini bildiriyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili söylediği sözler ise çok tartışıldı. Akıncı, dün basına yansıyan ifadelerinde; "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır." demişti.

BAŞBAKAN TEPKİ GÖSTERDİ

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise; "Kıbrıslıyım, Türküm. İkisinden de gurur duyuyorum ve Sayın Akıncı'nın Kıbrıs Türk Barış Harekatı ve Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine karşı gerçekleştirmekte olduğu Barış Pınarı harekatı ile ilgili olarak yazdıklarını kınıyor, bunların halkımızın neredeyse bütünü tarafından asla benimsenmediğinin altını çiziyorum." diyerek Akıncı'ya karşı çıkmıştı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Allah Türk ordusunu korusun VİDEO

"HAKSIZLIK YAPILIYOR"

Habertürk'ten Nagehan Alçı'ya konudan Mustafa Akıncı kendini savundu ve sözlerine şöyle açıklık getirdiİ: "Büyük haksızlık yapılıyor, ciddi bir çarpıtma var. Ben söyleyeceğimi net dile getiren bir insanım. Söylediğim şu: Türkiye’nin terör belasından kurtulmasını istemeyen var mı Kıbrıs’ta? Elbette bunu istiyorum. Çarpıtmaya mahal yok.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Yanlış anlaşıldım

NETİCEDE BU BİR SAVAŞ

Ben bunu ilk kez söylemiyorum ki Nagehan Hanım. Mesela 20 Temmuz 2015 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da olduğu törende de söylemiştim. Ben her savaş için aynı şeyi söylüyorum. Bir daha olmasın, yeni şehitler vermeyelim… Benim sıklıkla oturttuğum bir bağlam bu. Bakın o açıklamada da var, ben Kıbrıs Barış Harekatı’nda bir genç olarak Lefkoşa’daydım ve o harekata katıldım. En yakın arkadaşlarım gözümün önünde şehit oldular. Operasyon desek de neticede bu bir savaş. Benim ne demek istediğimi Kıbrıs’ta herkes bilir. Eski bir siyasetçiyim. Söylediklerime burada tepki yok. Kıbrıs’ta yıllardır benim nerede durduğumu görüyor insanlar.”

KKTC Cumhurbaşkanı: Barış Pınarı'nda akan su değil kandır haberi
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