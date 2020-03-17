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KKTC' de koronavirüs vaka sayısı 7'ye yükseldi

Salgının yayılması sonucu ülkeye gelen Alman turistte koronavirüs görülerek, vaka sayısı 7'ye çıktı.

AA | 17.03.2020 - 10:25..
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Çinden başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs, KKTC'de de etkisini gösteriyor.

VAKA SAYISI 7'YE ÇIKTI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  Sağlık Bakanı Ali Pilli, gözetim altında tutulan bir Alman turistte koronavirüs görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 7'ye yükseldiğini duyurdu.

Daha önce 4 turist ve 2 KKTC vatandaşında koronavirüs tespit edilmişti.

SAYILAR GİDEREK ARTIYOR

Öte yandan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığı ise ülkede 13 yeni koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı.

Böylece Kıbrıs Rum kesiminde, 2'si İngiliz üslerinde olmak üzere vaka sayısı 48'e yükseldi.

KKTC' de koronavirüs vaka sayısı 7'ye yükseldi

KAZAKİSTAN'DA  VAKA SAYISI 27'YE ÇIKTI

Kazakistan'da 18 kişide daha yeni tip koronavirüs vakasına rastlanmasıyla toplam vaka sayısı 27'ye çıktı.

İlk vakanın görülmesinin ardından ülke genelinde bir aylık süreyle olağanüstü hal ilan edilmiş, yabancıların ülkeye girişi askıya alınmıştı.

Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin iptal edildiği Kazakistan'da, okullar erken tatile girmiş, üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmişti.

KKTC' de koronavirüs vaka sayısı 7'ye yükseldi

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