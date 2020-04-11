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KKTC, vatandaşları haricindekilere sınırlarını kapattı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti, koronavirüs önlemleri kapsamında, tüm kara ve hava sınır kapılarının 30 Nisan'a kadar vatandaş olmayanlara kapatılmasına karar verdi.

AA |
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KKTC, vatandaşları haricindekilere sınırlarını kapattı

Bakanlar Kurulu, tüm kara ve hava sınır kapılarının, KKTC vatandaşları ve KKTC vatandaşlarının eş ve çocukları hariç tüm diğer ülke vatandaşlarının girişine 30 Nisan'a kadar kapatılması yönünde karar aldı.

Hükümet, KKTC'ye sefer yapan gemilerin bu akşam saat 20.00'den başlayarak 27 Nisan'a kadar, elzem hizmetler dışında ülkeye yolcu taşımalarını da yasakladı.

KIBRIS'TAKİ VAKALAR

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 158 kişiye test yapıldığı ve testlerin tümünün negatif çıktığı belirtildi.

KKTC'de bugüne kadar toplam 99 Kovid-19 vakası tespit edilirken, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Rum basınında yer alan habere göre, Kıbrıs Rum kesiminde ise son 24 saatte 21 yeni vaka görüldü ve toplam vaka sayısı 616'ya yükseldi.

Rum kesiminde, daha önce Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 olarak açıklanırken, 5 hastanın virüs taşımasına rağmen başka sebeplerle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Buna göre, Rum kesiminde Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 10 olarak revize edildi.

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