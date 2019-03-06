KKTC'de 72 yaşındaki kadına tecavüz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentinde 28 yaşındaki Ergün K., İngiliz uyruklu 72 yaşındaki B.B.’nin evine girdi. İddiaya göre yaşlı kadının ellerini ve ayaklarını bağlayan Ergün K., kadına tecavüz ettikten sonra banka kartlarını ve parasını alarak kaçtı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, Ergün K.'yi, yapılan operasyon ile kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Tecavüz zanlısı, Girne Kaza Mahkemesi'ne sevk edilirken, soruşturmanın tamamlanması için emniyette 3 gün tutuklu kalmasına karar verildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.



