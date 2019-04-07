taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.62515
Euro
6.31265
Altın
1291.65
Borsa
98783.36
Gram Altın
233.66

KKTC'de bir öğrenci alkol komasından hastanelik oldu

12 yaşındaki çocuk, öğrenim gördüğü okulda alkol komasına girdi.

DHA | 07.04.2019 - 18:11..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

s

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'daki Bayraktar Ortaokulu'nda öğrenim gören erkek çocuğu 12, alkol komasına girdi. Okul bahçesine yığılan çocuk, çağırılan ambulansla Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğun ismini açıklamak istemeyen babası, "Yaşça büyük bir öğrenci, okula getirdiği meyve suyu ve votka karışımını, sınavdan önce 4 öğrenciye, sınavdan sonra da oğluma içirmiş. Oğlum da arkadaşlarının galeyanına gelip, içmiş. Milli Eğitim Bakanı ile olayı görüşeceğim" dedi.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Komaya giren çocuğun okul bahçesinde yerde yatarken çekilen görüntüleri, ada basınında manşetlere taşındı. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası  Başkanı Selma Eylem, "Eğitim Bakanlığı ve devlete büyük görevler düşmektedir. Bilinçlendirme alanında da maalesef büyük eksiklikler var. Küçük yaşta bir çocuk alkolü nereden satın almıştır, bu konuda da denetim yapılmalı" dedi.

Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel ise "Gençler arasında yaralama ve ölüme varabilecek, ciddi şiddet sorunları ile karşı karşıya kalabiliriz. Çağ dışı bir eğitim sistemimiz var" diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
23 Fetullahçı terörist aranıyor

23 Fetullahçı terörist aranıyor

208
Taşınma sonrası İstanbul Havalimanı

Taşınma sonrası İstanbul Havalimanı

184
İstanbul seçimlerinde son durum

İstanbul seçimlerinde son durum

207
Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu

Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu

199
AK Parti İstanbul'da tüm oyların sayılmasını istedi

AK Parti İstanbul'da tüm oyların sayılmasını istedi

785
İsrail'de Özcan Deniz konserine yoğun ilgi

İsrail'de Özcan Deniz konserine yoğun ilgi

180
AB ile Çin ilişkileri günden güne iyiye gidiyor

AB ile Çin ilişkileri günden güne iyiye gidiyor

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir