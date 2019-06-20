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KKTC'de cinsel istismara 4 yıl ceza verildi

KKTC'de evden kaçan 14 yaşındaki kız çocuğuna önce ormanda ardından da otel odasında cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan zanlıya verilen 20 aylık hapis cezası, 4 yıla çıkarıldı.

DHA | 20.06.2019 - 15:16..
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 10 Şubat 2018 günü Gökhan Y., evden kaçtığını öğrendiği kız çocuğunu aracına aldı. Kız çocuğunu ormanlık alana götüren Gökhan Y., burada cinsel istismarda bulundu.

OTELE ÇAĞIRDIĞI ARKADAŞI DA İSTİSMAR ETTİ

Daha sonra da kız çocuğuyla birlikte otele giden Gökhan Y., otel odasında ikinci kez cinsel istismar suçunu işledi. Gökhan Y., daha sonra arkadaşını arayarak otele çağırdı. Otele gelen Gökan Y.'nin arkadaşı Murat Kasım P. (19) de küçük kıza istismarda bulundu.

KKTC'de cinsel istismara 4 yıl ceza verildi

KIZ ÇOCUĞU ŞİKAYET ETTİ

Kız çocuğunun şikayeti üzerine iki şüpheli gözaltına alındı. 'Cinsel dokunulmazlığını ihlal amacıyla alıkoyma', 'cinsel istismar' ve 'cinsel saldırı' suçlarından yargılanan sanıklardan Gökhan Y. 20, Murat Kasım P. ise 17 ay hapis cezasına çarptırıldı.

CEZASI 20 AYDAN, 4 YILA ÇIKARILDI

Savcılık, Gökhan Y.'nin cezasını az bularak, bir üst mahkemeye başvurdu. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi de başvuruyu kabul etti. Gökhan Y.'nin cezası oy çokluğu ile 20 aydan 4 yıla çıkarıldı.

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