KKTC Sağlık Bakanlığı'nın, ilaç otomasyon sistemi olmayışı ve kurumda çalışan memurların yeterli donanımda olmaması ile birlikte yanlış ilaç ihaleleri yüzünden 90 kamyon, tarihi geçmiş ilaç olduğu belirlendi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İlaç ve Eczacılık Dairesi'nin depo kısmında bir felaketle karşılaşıldığını ve içerisinde tarihi geçmiş tonlarca ilaç bulunduğunu, bu konuda çalışma başlattıklarını duyurdu.

"TARİHİ GEÇMİŞ ÇOK İLAÇ TESPİT ETTİK, OTOMASYONDA EKSİKLİK VAR"

Bakanlık olarak derhal harekete geçtiklerini belirten Bakan Pilli, “Genel ecza deposunda, tarihi geçmiş çok sayıda ilaç olduğunu tespit ettik. Burada bulunan ilaçları kayıt altına alması gereken otomasyon sisteminde de eksiklik söz konusu. İlaçlar sağlıklı olarak mevcut sistemde kayıt altına alınamıyor ve depoda yeni gelen ilaçlar ön kısımlara yerleştirilirken, tarihi geçmiş ilaçlar arkada bırakılıyordu." dedi.

KKTC'de depoda tonlarca tarihi geçmiş ilaç bulundu ViDEO

"YAKLAŞIK 90 KAMYON İLAÇ İMHA EDİLECEK"

"Yıllarca bu kadar büyük bir ilaç sarfiyatının olması, yaklaşık 90 kamyon kadar ilacın imha için bu kadar uzun süre beklemesi ve bu kadar büyük bir ihmalin olması kabul edilemez bir durum.” diyen Pilli, Sağlık Bakanlığı olarak kalıcı bir sistem için kolları sıvadıklarını kaydetti. Tarihi geçmiş ilaçların ayıklanarak başka depolarda korunup, uygun koşullarda gerekli sağlık tedbirleri alınarak imha edileceğini dile getiren Pilli, mevcut ilaçların kontrol altına alınması için otomasyon sisteminin düzenleneceğini ve tarihi geçmiş ilaçların anında sistemde yer alacağını belirtti.