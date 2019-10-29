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KKTC'de eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Gazimağusa ilçesinde bulunan Geçitkale Havaalanı’nda bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 29.10.2019 - 14:32..
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Geçitkale Havaalanı'nda Hava Sporları Federasyonu'na ait bir eğitim uçağı düştü.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı düşen eğitim üçağında bulunan iki kişi öldü. Polis olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün saat 12.50 sıralarında, Geçitkale Havaalanında, Hava Sporlarına Federasyonuna ait bir eğitim uçağı eğitim uçuşu yaptığı sırada henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı Geçitkale Havalanı pist yakınlarında düşmüştür. Kaza sonucu eğitim uçağı içerisinde bulunan iki kişi yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

KKTC'de eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Kazada hayatını kaybedenlerin pilot eğitmeni Serkan Özcezarlı ile yanındaki Akın Çetinkaya olduğu belirtildi.

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