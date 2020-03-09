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KKTC'de ekmek bıçağıyla nişanlısını bıçaklayarak öldürdü

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle nişanlısını karnından ve boğazından bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı.

DHA | 09.03.2020 - 13:43..
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehrinde, Elif Lort nişanlısı Abdullah Çelik ile sokak ortasında tartışmaya başladı.

EKMEK BIÇAĞIYLA BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesiyle Abdullah Çelik yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla Elif Lort'u boynundan ve karnından bıçakladı.

Olay sırasında kendisine müdahale etmek isteyenleri de tehdit eden Abdullah Çelik, Elif Lort'un çığlıkları arasında, olay yerinden kaçtı.

Ekmek bıçağıyla nişanlısını bıçakladı

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Tüm müdahalelere rağmen Elif Lort hayatını kaybederken, Abdullah Çelik daha sonra polis tarafından yakalanarak mahkemeye çıkarıldı.

KKTC'de ekmek bıçağıyla nişanlısını bıçaklayarak öldürdü

BAŞBAKAN TATAR'DAN KINAMA

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, cinayet üzerine yaptığı açıklamada, "Dünya Kadınlar Günü´nde ülkemizde bir kadının cinayete kurban gitmesi, bizleri derinden üzmüştür. Hükümetim ve şahsım adına kadına yönelik şiddet ve saldırıların son bulması için ne gerekirse yapmayı, en öncelikli görevlerimizden biri saydığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan, kadınlarımızdan, kurum ve kuruluşlarımızdan da destek bekliyoruz. Bu çağda, bu sorunu halletmek hepimizin boynunun borcudur. Hangi gerekçe ile olursa olsun kimse kimseye şiddet uygulayamaz, saldıramaz." dedi.

KKTC'de ekmek bıçağıyla nişanlısını bıçaklayarak öldürdü

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