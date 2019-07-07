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KKTC'de görev yapan Hakkarili asker, hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatani görevini yapan asker, taksinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Askerin cenazesinin, işlemlerinin ardından memleketi Hakkari'ye gönderileceği belirtildi.

DHA | 07.07.2019 - 15:28..
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KKCT Değirmenlik- Girne karayolunda 41 yaşındaki Ayhan Kılıç yönetimindeki TLY 989 plakalı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan Er Yunus Alkan'a çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Alkan, ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Alkan, buradaki ilk müdahalesinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

KKTC'de görev yapan Hakkarili asker, hayatını kaybetti

CENAZESİ HAKKARİ'YE GÖNDERİLECEK

Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Alkan, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Kaza sonrası taksi şoförü Ayhan Kılıç, gözaltına alındı. Yunus Alkan'ın cenazesinin, işlemlerinin ardından memleketi Hakkari'ye gönderileceği belirtildi.

KKTC'de görev yapan Hakkarili asker, hayatını kaybetti

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