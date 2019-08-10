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KKTC'de kızını hastanelik eden baba 2 yıl ceza aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde uyumadığı ve ağladığı gerekçesiyle 3,5 yaşındaki kızını döverek hastanelik eden baba, iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 10.08.2019 - 16:20..
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KKTC'de yaşayan Ertan A., uyumadığı ve ağladığı gerekçesiyle 3,5 yaşındaki kızı S.A.'yı tokatlamaya ve boğazını sıkmaya başladı.

S.A.'nın sağ gözü, boynu ve yanağı morardı.

Ertan A.'nın kayınpederi, polise giderek şikâyetçi oldu. S.A. hastaneye kaldırılırken, polis, babayı 'darp' suçundan gözaltına aldı.

KKTC'de kızını hastanelik eden baba 2 yıl ceza aldı

ÖZÜR DİLEDİ, YARGIÇ AFFETMEDİ

Mahkemeye çıkarılan baba, "İstemeden oldu, çok çok özür dilerim." dedi. Yargıç Umut İnan ise babaya tepki göstererek, "İzahatınız kabul edilebilir değil. Bir baba, çocuğuna istemeden nasıl böyle bir şey yapar?" diye konuştu. Mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına karar verdi.

KKTC'de kızını hastanelik eden baba 2 yıl ceza aldı

2 YIL CEZA ALDI

Ertan A. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde Ceza Davaları Yargıcı Umut İnan, söz konusu suçun affedilemez olduğunu söyledi. Mahkemede son kez söz alan Ertan A. da, "Yorgun ve uykusuzdum. İsteyerek yapmadım." diyerek affedilmesini istedi. Yargıç İnan, 'sanığın izahatının kabul edilemez olduğunu' belirterek, zanlının 2 yıl hapse mahkûm edilmesine karar verdi.

KKTC'de kızını hastanelik eden baba 2 yıl ceza aldı

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