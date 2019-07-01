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KKTC'de patlama meydana geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Taşkent bölgesinde sebebi henüz bilinmeyen şiddetli bir patlama oldu.

DHA | 01.07.2019 - 03:26..
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KKTC'nin Taşkent bölgesinde patlama meydana geldi.

Çevrede endişe yaratan patlamanın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri ile güvenlik güçler sevk edildi. Can kaybı ya da yaralanan olmayan patlamanın bölgeye düşen insansız hava aracından kaynaklandığı öne sürüldü. Ancak resmi kaynaklardan bu bilgi henüz doğrulanamadı.

"CEPHANELİK DEĞİL"

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, olayla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özersay, “Askeri yetkililerimizden aldığım bilgiye göre bu akşam meydana gelen patlamaların sebebi cephanelik veya bize ait bir helikopter ve benzeri bir hava aracı değildir. Şu anda olay yerinde asker, polis itfaiye inceleme yapıyor ve müdahalede bulunuyor. Ben de ulaştırma bakanımızla birlikte olay yerine varmak üzereyim, bilgi aldıkça paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

 


KKTC'de patlama meydana geldi

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