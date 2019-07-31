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KKTC'de sarhoş bir turisti polis yerlerde sürükledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ercan Havalimanı polis karakolunda, bir polisin sarhoş bir turisti, yerde sürükleyerek tekmelemesi tepki çekti.

DHA | 31.07.2019 - 15:46..
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KKTC Ercan Havalimanı’nda sarhoş olduğu belirtilen bir turist ile görevli polis memuru tartıştı.

SÜRÜKLEDİ, TEKMELEDİ

Tartışma uzayınca görevli memur, turisti bölgedeki karakola götürdü. Polis memuru, sürükleyerek karakolun içerisine soktuğu turisti, yerde de tekmeledi. Diğer polislerin araya girmesi sonucu, olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Görüntülerin yayınlanmasının ardından kamuoyunda büyük tepki oluşurken, Polis Genel Müdürlüğü, olayı gerçekleştiren polis memuru hakkında soruşturma başlattı. Genel müdürlük görüntüleri sızdıranlar hakkında da araştırma başlattı.

Ercan Havalimanı’nda bir polis turisti yerde sürükledi İZLE

"BÖYLE BİR ZİHNİYETİN POLİSİMİZDE YERİ OLMAMALI"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay olayla ilgili, “Yaklaşık bir ay kadar önce Ercan polis karakolunda gerçekleşen şiddetin görüntüleri bilgimize gelir gelmez, polis genel müdürü ile görüştüm, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı. İzleyen, müdahale etmeyenlerin de ihmali olduğu aşikâr. Böyle bir zihniyetin polisimizde yeri olmamalı. Bu hem polis teşkilatımızın, hem de ülkemizin itibarına ciddi şekilde zarar verir.” dedi.

KKTC'de sarhoş bir turisti polis yerlerde sürükledi

EMNİYET: GÖREVLİ POLİSLERE KÜFÜR ETTİ

Polis Genel Müdürlüğü'nden olayla ilgili yapılan açıklamada ise “13 Haziran 2019 tarihinde, Ercan Havalimanı’nda, görüntüdeki şahıs, aşırı alkollü içki tesiri altındayken, cep telefonlarının X-Ray cihazından geçtiği sırada telefonlarının ıslandığı gerekçesiyle, görevli polislere küfür edip, bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmıştır. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Görüntülerde, söz konusu şahsa karşı hiçbir zaman tasvip etmediğimiz şekilde davranan ve polis teşkilâtının itibarını zedeleyecek tarzda harekette bulunan polis mensubu hakkında ise idari soruşturma başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

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