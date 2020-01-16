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KKTC’de sarı yeleklerle 'yolları yapın' eylemi

Yüzlerce kişi 'Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödemelerine rağmen yolların yapılmadığını ve insanların öldüğünü söyleyerek başkent Lefkoşa'da eylem yaptı.

DHA | 16.01.2020 - 10:22..
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 24 Aralık'ta 41 yaşındaki Esra Korcan, Gazimağusa bölgesinde Turunçlu kavşağı olarak bilinen yerde karşı şeritten gelen aracın yoldan çıkması ve kendi şeridine geçmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Olay sosyal medyada, 'yollara bir bariyer yapacak paramız yok mu?' diye eleştirildi.

KKTC’de sarı yeleklerle 'yolları yapın' eylemi

BİR GÜN SONRA BARİYER, 1 OCAK'TA ZAM

KKTC hükümeti de kazadan bir gün sonra, olay yerine bariyer döşemeye başladı. Hükümet ayrıca 1 Ocak'ta da 'seyrüsefer' ücretlerine yüzde 9'a yakın zam yaptı.

KKTC’de sarı yeleklerle 'yolları yapın' eylemi

'TRAFİKTE ÖLMEK İSTEMİYORUZ'

Bunun üzerine bir grup genç; sosyal medyadan örgütlenme çağrısı yaptı. Sosyal medyada oluşturulan gruba kısa sürede 40 bine yakın üye katıldı. Örgütlenen gençler, dün akşam Başkent Lefkoşa'da eylem yaptı. Sarı yelekler giyen gençler, ellerinde 'Ya yol yap ya yoldan çekil', 'Trafikte ölmek istemiyoruz', 'Zamlara boyun eğme ayağa kalk', 'Yol yoksa seyrüsefer de yok', 'Yol bariyer ışık yok, vergi seyrüsefer çok çok' dövizleri taşıdı.

KKTC’de sarı yeleklerle 'yolları yapın' eylemi

SLOGANLAR, ALKIŞLAR, DAVULLAR, DÜDÜKLERLE EYLEM

Eylemde konuşmalara, “Susma sustukça sıra sana gelecek”, “Biz halkız” sloganlarıyla, alkışlarla, davullarla ve düdüklerle eşlik edildi. Eylemde yapılan konuşmalarda ise yollarda daha fazla acıların yaşanmaması için halkın çığlığının duyulması gerektiği belirtildi. Eylemde, kazalarda hayatlarını kaybedenlerin yakınları da konuşmalar yaptı.

KKTC’de sarı yeleklerle 'yolları yapın' eylemi

KKTC’de sarı yeleklerle 'yolları yapın' eylemi

KKTC’de sarı yeleklerle 'yolları yapın' eylemi

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