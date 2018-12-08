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KKTC’de sele kapılan genç kızın cesedi bulundu

Şiddetli yağışın ardından sel sularına kapılarak can veren 4 kişiden biri olan Gaye Soyutok'un cansız bedenine ulaşıldı.

İHA | 08.12.2018 - 23:57..
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sel sularına kapılarak can veren 4 kişiden biri olan Gaye Soyutok’u arama çalışmaları sonuç verdi. Soyutok’un olay yerinden 150 metre yukarıda bulunduğu açıklandı.

"CESEDİ 150 METRE YUKARIDA BULUNDU"

Polis yaptığı açıklamada "Kayıp şahsa ait ceset az önce göletin yaklaşık 150 metre yukarısında bulundu. Soruşturma devam etmektedir" denildi.

Üç kişi geçtiğimiz gün KKTC genelinde aşırı yağışlar nedeniyle Lefkoşa’dan Girne istikametine giderken araçlarının sel sularına kapılarak Doğanköy Deresi’ne uçması sonucu hayatlarını kaybetmişti. İki gündür süren aramalar sonucu Gaye Soyutok’un cenazesine ulaşıldı.

Yapılacak otopsinin ardından ailelere teslim edileceği belirtildi.

KKTC’de sele kapılan genç kızın cesedi bulundu

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