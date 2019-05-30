KKTC'de sevgiliye şiddete bir yıl hapis cezası

İddiaya göre Recep Kazak, 28 Ocak 2018’de Lefkoşa'nın Cihangir bölgesinde birlikte yaşadığı kız arkadaşı E.I.’ya kıskançlık yüzünden şiddet uygulamış; E.I.'nın sağ el baş parmağını ve ön dişini kırmıştı. Polis tarafından gözaltına alınan Kazak, 3 yıl aynı suçu işlememe şartı ile tahliye edilmişti.

Kazak, Mart 2019'da eline aldığı makas ile E.I.'yı, "Beni aldattığını hissedersem öldürürüm seni" diye tehdit edip, darbetti. Bunun üzerine gözaltına alınan Kazak’ın, tutuklu yargılanmasına karar verildi.

‘BENİ, KENDİSİ DÖVERDİ’

Çıkarıldığı mahkemede konuşan Kazak, “Sevgilim iftira atıyor. Beni kendisi darbetti. Beni hep kendisi döverdi.” dedi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi bugün, aynı suçu yeniden işleyebileceği gerekçesiyle Kazak’ın, bir yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdiğini açıkladı.