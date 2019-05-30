taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9033
Euro
6.5797
Altın
1282.13
Borsa
89402.77
Gram Altın
243.727

KKTC'de sevgiliye şiddete bir yıl hapis cezası

KKTC'de kız arkadaşı E.I.'yı ölümle tehdit eden Recep Kazak'a, bir yıl hapis cezası verildi.

DHA | 30.05.2019 - 17:10..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

g

İddiaya göre Recep Kazak, 28 Ocak 2018’de Lefkoşa'nın Cihangir bölgesinde birlikte yaşadığı kız arkadaşı E.I.’ya kıskançlık yüzünden şiddet uygulamış; E.I.'nın sağ el baş parmağını ve ön dişini kırmıştı. Polis tarafından gözaltına alınan Kazak, 3 yıl aynı suçu işlememe şartı ile tahliye edilmişti.

Kazak, Mart 2019'da eline aldığı makas ile E.I.'yı, "Beni aldattığını hissedersem öldürürüm seni" diye tehdit edip, darbetti. Bunun üzerine gözaltına alınan Kazak’ın, tutuklu yargılanmasına karar verildi.

‘BENİ, KENDİSİ DÖVERDİ’

Çıkarıldığı mahkemede konuşan Kazak, “Sevgilim iftira atıyor. Beni kendisi darbetti. Beni hep kendisi döverdi.” dedi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi bugün, aynı suçu yeniden işleyebileceği gerekçesiyle Kazak’ın, bir yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdiğini açıkladı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avukat Tuğçe Çetin aynı kıyafetlerle adliyeye geldi

Avukat Tuğçe Çetin aynı kıyafetlerle adliyeye geldi

954
Binali Yıldırım İsmailağa Camiası'nı ziyaret etti

Binali Yıldırım İsmailağa Camiası'nı ziyaret etti

679
Avrasya Araştırma Şirketi'nden 23 Haziran öngörüsü

Avrasya Araştırma Şirketi'nden 23 Haziran öngörüsü

647
İstanbul'da patrondan çalışanlarına dayak kamerada

İstanbul'da patrondan çalışanlarına dayak kamerada

357
Çalışanlarını döven iş yeri sahibi serbest bırakıldı

Çalışanlarını döven iş yeri sahibi serbest bırakıldı

424
Avukatlara yeşil pasaport hakkı

Avukatlara yeşil pasaport hakkı

248
Okan Buruk Başakşehir'in başına geçiyor

Okan Buruk Başakşehir'in başına geçiyor

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir