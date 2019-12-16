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KKTC’de TİKA'nın 62’nci ofisi açıldı

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), KKTC Lefkoşa Program Ofisi açıldı.

DHA | 16.12.2019 - 19:05..
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TİKA'nın 62’nci ofisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde açıldı

Ofisin açılışına, KKTC Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ile diğer bakanlar da katıldı.

YENİ BİR BOYUT VE İMAJ

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin tecrübe ve birikimiyle KKTC'ye yeni bir boyut imaj ve  vizyon getirdiğine işaret ederek, "KKTC, 45 yıl sonra bölgede çok önemli bir statüye geldi. Biz de halkımızın refahı ve mutluluğunu artırmak için çalışıyoruz. Bu görevimizdir. KKTC, Türkiye'nin güvenliği için de önemli bir yere geldi. Turizme yapılacak katkı, kültürümüzün dünyaya tanıtılması, ekonomiyi canlandıracak. Hep birlikte çalışıp üretmek hepimizin görevidir" diye konuştu.

''DAHA AKTİF PROJELER ÜRETİLECEK''

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri  Ersoy, milli ve manevi değerleri dünyanın her yerine ulaştırdıklarını kaydetti.  Ersoy, TİKA’nın yeni dönemde daha aktif çalışma yapıp turizm, kültür, ekonomi, teknoloji, bilim alanlarında çalışarak projeler üreteceğini kaydetti.

TİKA'nın 62’nci ofisi, KKTC’de açıldı -1


TİKA'nın 62’nci ofisi, KKTC’de açıldı -2

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