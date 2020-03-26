KKTC'den gelenler İskenderun'da yurtlara yerleştirildi

Koronavirüsle mücadele kapsamında yetkililer önlemler almaya devam ediyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle Kıbrıs'tan deniz yoluyla Mersin'e gelen vatandaşlar sağlık kontrollerinin ardından ülkeye alındı.
143 KİŞİ YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ
Hatay'da otobüslere bindirilen aralarında öğrencilerinde yer aldığı 143 kişi, İskenderun Teknik Üniversitesi bünyesindeki KYK yurduna getirildi.
Ayrı ayrı odalara yerleştirilen kişiler, 14 gün boyunca karantinaya alındı.
KKTC'den gelen vatandaşlar İskenderun'da yurtlara yerleştirildi