1 KKTC'den gelenler İskenderun'da yurtlara yerleştirildi Türkiye'ye getirilen 143 kişi koronavirüsle mücadele kapsamında 14 gün boyunca karantinaya alındı.

2 Doktor Mehmet Öz'den, ABD'lilere 'panik yapmayın' çağrısı Doktor Mehmet Öz, koronavirüs vakalarındaki artışın ardından ABD'lilere panikten kaçınmaları çağrısında bulundu.

3 iPhone'da, fotoğraflardan konum verisi nasıl kaldırılır iPhone'larda herhangi bir fotoğraf paylaşmadan önce, fotoğraftaki konum verilerini nasıl kaldırabileceğinizi anlattık.

4 Erbaş: Virüs salgınını sabırla aşacağız Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Tevekkül ile takdire rıza gösterirken, alınan tüm kararlara ve tedbirlere de riayet edeceğiz" dedi.

5 Liverpool'un şampiyonluğuna koronavirüs engeli Premier Lig'de 30 yıllık aranın ardından şampiyonluğa çok yaklaşan İngiliz ekibi Liverpool, bu sefer de koronavirüs engeline takıldı.

6 ABD'de koronavirüs vaka sayısı 70 bine yaklaştı İtalya ile arasında sadece 5 bin 189 fark bulunan ABD'nin bu artışla, birkaç günde İtalya'yı geçmesi bekleniyor.