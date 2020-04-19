KKTC'den getirilen 186 kişi, yurda yerleşti

186 Türk vatandaşı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) kalkan uçakla Muş Sultan Alparslan Havalimanı’na getirildi.

Uçaktan inenler sağlık ekiplerinin buradaki kontrollerinin ardından polis ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüslerle, dezenfekte edilerek hazır hale getirilen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait Müştakbaba Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

KARANTİNA SÜREÇLERİ BAŞLADI

Karanfillerle karşılanan ve yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçlarının ise Muş Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi.