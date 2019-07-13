KKTC'den yeni hidrokarbon önerisi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Adası etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine yönelik Kıbrıs Türk tarafının hazırladığı yeni bir kapsamlı iş birliği önerisini, BM aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafına bugün sundu.

Akıncı'nın yeni önerisi, hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli bir iş birliği alanına dönüştürülmesini amaçlıyor.

"TAM DESTEK VERİYORUZ"

Öneri, iki toplumdan eşit sayıda üyenin katılımıyla oluşacak komitenin BM gözetiminde olmasını, ayrıca Avrupa Birliği'nin (AB) de gözlemci olarak yer almasını içeriyor. Ortak komitenin yapısı, hedefleri ve çalışma yöntemini belirleyen öneri, ayrıca bir fon oluşturulmasını ve fondan nasıl yararlanılacağı gibi detayları da kapsıyor.





Dışişleri Bakanlığınca,

"Bu iş birliği önerisini memnuniyetle karşılıyor ve tam destek veriyoruz. Kabulü halinde öneri, barış ve iş birliğinin gelişimine katkıda bulunacak, Kıbrıs meseleninin çözümünde uygun zemin yaratacaktır." denildi.