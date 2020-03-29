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KKTC'ye girişlerin durdurulma kararı 11 Nisan'a uzatıldı

KKTC, koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı ülkeye deniz ve havayolu ile girişlerin durdurulma kararını 11 Nisan'a kadar uzattı.

DHA | 29.03.2020 - 21:44..
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KKTC Bakanlar Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce ülkeye girişleri 1 Nisan'a kadar durdurmuştu.

Bakanlar Kurulu'nun bu kararı 11 Nisan'a kadar uzattığı açıklandı.

KKTC Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, KKTC vatandaşları dışındaki kişilerin ülkeye girişlerinin 11 Nisan'a kadar durdurulduğu belirtildi.

KKTC'ye girişlerin durdurulma kararı 11 Nisan'a uzatıldı

Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlar ise şunlar;

"Tüm okulların, kreşlerin, dershane ve etüt merkezleri dahil 10 Nisan 2020 tarihine kadar eğitime ara vermesi,

Okullardaki tüm, sportif, sosyal ve kültürel aktivitelerin 10 Nisan 2020 tarihine kadar askıya alınması,

Tüm sinema, tiyatro, konser, festival ve miting gibi diğer kitle toplantılarının 10 Nisan 2020 tarihine kadar iptal edilmesi,

Tüm spor müsabakalarının 10 Nisan 2020 tarihine kadar ertelenmesi, bu tarih ertesinde devam edecek şekilde takvimlenmesi

Tüm yabancıların yeni çalışma ön izini alma işlemlerinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulması,

Kamuda görevli polis, itfaiye, sağlık, sivil havacılık maliye ve benzeri hizmetler haricinde görev yapan kamu görevlilerinin 10 Nisan 2020 tarihine kadar idari izinli sayılması,

Özel sektörde, eczane, benzin istasyonu, fırın ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmeler haricinde tüm dükkan, işletme, casino, gece kulübü, bet ofisi, eğlence merkezi vb. yerlerin 10 Nisan 2020 tarihine kadar kapalı olması

Eczanelerin çalışma saatlerinin 10 Nisan 2020 tarihine kadar sabah 08:00 - öğlen 13:30 olması, Nöbetçi Eczanelerin gece yarısından sonra 01:30'a kadar açık olması ve her ilçede, ilave bir nöbetçi eczane olması ile hastaların eczane içerisinde kalabalık bir ortam oluşturulmalarını önlemek için eczane içerisine müşterilerin 3'er 3'er veya sınırlı sayıda alınması"

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