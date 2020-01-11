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KKTC'ye su taşıyan boru patladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin su ihtiyacını karşılamak için yapılan boru hattı patladı. Hatta tamirat başladı.

Haber Merkezi | 11.01.2020 - 09:13..
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temiz su ihtiyacını karşılamak için Türkiye ile KKTC arasında 2013 yılında yapımına başlanan ve 2015 yılında tamamlanan su boru hattı yapıldı.

PATLADI DENİZ ÜSTÜNE ÇIKTI

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz boru hattında arıza olduğunu belirtti ve şunları söyledi; "Borunun deniz altında askıya alındığı noktada kopma meydana geldi. Boru deniz altında askıya alındığı 250 metre derinlikteki noktada koptu."

TAMİR BAŞLADI

Söz konusu arızanın tamiri için çalışmalar başladı.

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