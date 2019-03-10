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Klasik müzik temsilcisi Pekinel kardeşler Müslüm hayranı

Türkiye'de 80'li 90'lı yıllarda bir kesim klasik müzikle yatıp kalkıp; arabesk dinleyenleri ötekileştirdi, aşağıladı. Şimdi ise o kesimin hayran olduğu insanlar, arabeskin efsanelerini takip ediyor.

Haber Merkezi | 10.03.2019 - 12:53..
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Klasik müzik temsilcisi Pekinel kardeşler Müslüm hayranı

Klasik müzik-arabesk çatışması. Birçok karikatüre, diziye, tartışma programına konu olmuş bir ikilem.

Özellikle 1980'lerde artarak devam eden arabesk akımı; kendini Batılı, modern, çağdaş diye tabir eden ve klasik müzik dinlediğini söyleyerek övünen kesim tarafından hor görüldü.

DÖNEMİN TRT'SİNDE YASAKLI OLAN ARABESK MÜZİK

Öyle ki; dönemin TRT'sinde Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur gibi isimler yasaklı olurken; TRT müzik yayınlarında bolca klasik müzik dinletisi sunuyordu.

Klasik müzik temsilcisi Pekinel kardeşler Müslüm hayranı
Güher-Süher Pekinel kardeşler

HAYRANLIKLA BAKILAN GÜHER PEKİNEL - SÜHER PEKİNEL KARDEŞLER

İşte o dönemin klasik müzik sevdalılarının dinlediği isimlerin başında da dünyanın en iyi piyano sanatçılarından gösterilen Güher-Süher Pekilnel kardeşler geliyor. İkiz kardeşler, Türkiye'de ve dünyada verdikleri konserlerle adlarından sıkça söz ettiriyor.

Klasik müzik temsilcisi Pekinel kardeşler Müslüm hayranı

ONLAR DA MÜSLÜM FİLMİNE AĞLAMIŞ

Olayın ironik tarafı ise Pekinel kardeşler, geçtiğimiz aylarda vizyona giren ve Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmini sinemeda izlediklerini açıkladı. Filmi izlerken ağladıklarını belirten ünlü piyanistler, filme ve Müslüm Gürses'e hayran kaldıklarını da belirtti.

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