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Klasik otomobiller 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin organize ettiği etkinlikte, eski zamanlara damgasını vuran 96 klasik otomobil, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için bir araya geldi.

DHA | 29.10.2019 - 13:10..
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Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılında, İstanbul'un her iki yakasında da kutlama hazırlıkları yapan İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyeleri, klasik otomobillerle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Türk bayraklarıyla 'Çok Yaşa Cumhuriyet' konvoyu oluşturdu.

96 KLASİK OTOMOBİL KULLANILDI

Etkinlikte, 1940'lı yıllardan 1970'li yıllara kadar, bir döneme damgasını vurmuş ve Türk bayraklarıyla süslenmiş 96 klasik otomobil yer aldı.

Klasik otomobiller 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde

AVRUPA YAKASI'NDAN ANADOLU YAKASI'NA

Konvoyu oluşturanlar Avrupa Yakası'nda Fatih Adnan Menderes Bulvarı'nda ve Anadolu Yakası'nda Kadıköy Bağdat  Caddesi'nde bir araya geldi.

Klasik otomobiller 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde

"GÖKYÜZÜNE SELAM GÖNDERİYORUZ'"

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay, "Bugün Cumhuriyet Bayramımızın 96. yılı anısına 96 klasik ile Bağdat Caddesi'ndeyiz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahıyla Atamızın gözlerini yumduğu Dolmabahçe'de korteji sonlandıracağız. Tüm ulusal bayramlarda olduğu gibi bugün de İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak, Cumhuriyetimizin 96. yılında klasiksever arkadaşlarla bir araya geldik. Milli birlik ve beraberliğimizi artırıcı unsur olarak görüyoruz ulusal bayramlarımızı. Buradan da Cumhuriyetimizin kurulmasına vesile olan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına gökyüzüne selam gönderiyoruz." diye konuştu.

Klasik otomobiller 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde

KONVOYUN GÖRÜNTÜSÜ DRONE İLE FOTOĞRAFLANDI

Konvoy daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Dolmabahçe'ye geçerken, klasik araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde görüntüsü drone ile havadan fotoğraflandı.

Klasik otomobiller 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde

Klasik otomobiller 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde

Klasik otomobillerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi

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