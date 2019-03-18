Klavye teröristleri tek tek yakalanıyor

Siber polisler, 42 bin sosyal medya hesabını inceleyerek, aralarında FETÖ/PDY, PKK ve DEAŞ propagandası yapanların da olduğu 1.000 şüphelinin tutuklanmasını sağladı.

“TERÖR ÖRGÜTLERİ SAHTE HESAPLARLA ALGI YAPIYOR”

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Kerim Altıay, terörle mücadelede artık siber suç kavramının da yer aldığına işaret ederek, terör örgütlerinin, kendi tabanlarına sosyal medya üzerinden sahte hesaplarla mesajlar verdiklerini söyledi.

7/24 TAKİPTELER

Terör örgütlerinin bu sayede algı operasyonu yürüttüklerini ifade eden Altıay, "Siber Suçlarla Mücele Daire Başkanlığı olarak bu yeni konsepte uygun olarak güvenlik politikalarımızı geliştiriyoruz. Yaptığımız en önemli faaliyetler, terör propagandası yapan sosyal medya hesaplarının tespiti, deşifresi ve adli birimlere intikal ettirilmesi. Bu çerçevede terör örgütlerini 7/24 sanal devriyelerimizle takip ediyoruz." diye konuştu.

ÖZELLİKLE GEZİ SÜRECİNDE ÇOK GÖRÜLDÜ

Altıay, sosyal medyanın gücünü, Gezi olayları sırasında gördüklerini söyledi. Sosyal medyada paylaşılan yalan haberlerin deşifresine yönelik yoğun şekilde çalıştıklarını anlatan Altıay, Gezi olayları sırasında paylaşılan ve bir TOMA tarafından ezildiği iddia edilen cesedin, bir kadavraya ait olduğu tespitini buna örnek gösterdi.

OLMAYAN ŞEYLERİ GERÇEKMİŞ GİBİ PAYLAŞIYORLAR

Terör örgütü FETÖ'nün, bu konuda geçmiş zamandan beri çok ciddi anlamda faaliyet gösterdiğine işaret eden Altıay, şu tespitlerde bulundu: "Olmayan, gerçek dışı, yalan haberleri gerçekmiş gibi halkımızın önüne sunarak bir kamuoyu oluşturma, toplum ve devlette bir baskı oluşturma gibi bir amaçlarının olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz.