Klima motoru patladı: 1 yaralı 

Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

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Ünlü kadınlar kas yapmak için sınırları zorluyor

Muhteşem görüntülerini spora borçlu olan ünlü kadınlar, şimdi de kas yapmak için adeta savaşıyor.