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Klima motoru patladı: 1 yaralı 

Mersin'în Anamur ilçesinde, apartmanda klimanın dış ünitesinin patlaması sonucu ev sahibi Sevim Tufan, ağır yaralandı.

DHA | 24.07.2019 - 18:27..
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MERSİN ANAMUR

 

Mersin'İn Anamur ilçesindeki Saray Mahallesi'nde bulunan Memurlar Sitesi'nde B blok 1'inci katındaki evin balkon duvarında asılı bulunan klimanın dış ünitesi, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.Klima motoru patladı: 1 yaralı 

Patlamanın şiddetiyle balkon duvarı yıkılırken çevredeki evlerin camları da kırıldı.

Klima motoru patladı: 1 yaralı 

DUVAR YIKILDI 1 AĞIR YARALI

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince girilen evde, ev sahibi Sevim Tufan (60) ağır yaralı halde bulundu.Klima motoru patladı: 1 yaralı 

Klima motoru patladı: 1 yaralı 

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Sevim Tufan ardından Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis patlama ile ilgili soruşturma başlattı.

Klima motoru patladı: 1 yaralı 


Klima motoru patladı: 1 yaralı 

Klima motoru patladı: 1 yaralı 

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