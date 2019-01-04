Konya’da Aladdin-Selçuk Üniversitesi seferini yapan tramvayın üst kısmında bulunan klima motoru, yoğun ısınması nedeniyle alev aldı. İçerideki yolcuların vatmanı uyarmasıyla birlikte duran sürücü durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, Yeni İstanbul Caddesinde önlem alırken itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Küçük çaplı yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Tramvayda bulunan yolcular başka bir tramvaya alınırken, klima motorunun yanması sonucu maddi hasar oluşan tramvay ise son durağa çekildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Klima motoru tramvay vagonunda yangına neden oldu VİDEO















