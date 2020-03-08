taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0876
Euro
6.8843
Altın
1674.19
Borsa
109600.53
Gram Altın
327.721
Bitcoin
55558.1

Klinikte tedavi gören yavru köpek Fındık kurtarılamadı

Tokat'ta ilkokul öğrencilerinin maskotu olan ve ölümcül 'distemper'e (gençlik hastalığı) yakalanan 'Fındık', Ankara'da tedavi gördüğü klinikte hayatını kaybetti.

DHA | 08.03.2020 - 08:01..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Turhal'a bağlı Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun Müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen'in mezarlıkta bularak, okula getirdikleri av köpeği melezi olan erkek yavru köpek ilgi odağı olmuştu.

Klinikte tedavi gören yavru köpek Fındık kurtarılamadı

ÇOCUKLARIN SEVGİLİSİYDİ, DİSTEMPER'A YAKALANDI

Okulun öğrencilerinin yoğun ilgi ve sevgi gösterdiği Fındık, sosyal medyada gündemin ilk sıralarına çıktı. Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer'in diktiği okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan ve bu haliyle büyük sempati kazanan Fındık, ölümcül  'distemper'e (gençlik hastalığı) yakalandı.

Klinikte tedavi gören yavru köpek Fındık kurtarılamadı

3 HAFTALIK TEDAVİYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedavi için 3 haftadır Ankara'da bulunan Fındık, veteriner hekimlerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Veteriner Yağmur Denli ise Fındık'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadeye yer verdi:

"Fındık'ın küçük bedeni bu hastalığa daha fazla dayanamadı. Fındık pes etti, 3 haftalık mücadeleyi kaybettik. Elimizden gelen her şeyi yaptık, bütün müdahalelere rağmen Fındık'ı kurtaramadık."

Klinikte tedavi gören yavru köpek Fındık kurtarılamadı

Klinikte tedavi gören yavru köpek Fındık kurtarılamadı

Klinikte tedavi gören yavru köpek Fındık kurtarılamadı

İlginizi Çekebilir
Seydişehir'de kaza: 1 ölü 9 yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Marmara Denizi'nde deprem
Marmara Denizi Yalova açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Düştüğü su kanalında donmak üzereyken kurtarıldı
Bolu'da sulama kanalına düşerek ayağı kırılan yaşlı adam, köpeğini gezdirmek için oradan geçen bir vatandaş sayesinde kurtarıldı.
Yemeğe katılan böcek ilacı, 10 kişiyi hastanelik etti
Küçükçekmece'de taşınmak için yardıma gelen akrabalarıyla birlikte yemek yiyen 12 kişiden 10'u, salataya yanlışlıkla katılan böcek ilacından zehirlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zelenskiy: Ukrayna delik deşik bir gemi gibi
Zelenskiy: Ukrayna delik deşik bir gemi gibi
35
Kıbrıs’ta sınır gerginliği
Kıbrıs’ta sınır gerginliği
36
Çin’den koronavirüsle mücadele eden Irak'a yardım
Çin’den koronavirüsle mücadele eden Irak'a yardım
43
Sosyal deney: Eşini dövmeye kalkan kocayı engellediler
Sosyal deney: Eşini dövmeye kalkan kocayı engellediler
39
Kırıkkale'de definecilerin şantiyesi ortaya çıktı
Kırıkkale'de definecilerin şantiyesi ortaya çıktı
20
İtalya'da 14 kent için karantina kararı
İtalya'da 14 kent için karantina kararı
12
New York’ta 20 kişi, bir genç kızı sokak ortasında dövdü
New York’ta 20 kişi, bir genç kızı sokak ortasında dövdü
28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir