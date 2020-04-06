Klostrofobi nedir

Klostrofobisi olan insanlar, küçük boşluklardan, paniklerini ve kaygılarını tetikleyen durumlardan kaçınmaya çalışır.

KLOSTROFOBİ

Klostrofobi, kaçışın zor veya imkânsız olacağı kapalı yer korkusu olmasıyla beraber psikolojik hastalık durumu da olabilir.

Klostrofobiye sahip olanlar, bir uçakta seyahat edemez, boğazlı elbiseler giymekte zorluk çeker, asansörlerde bulanamaz, toplu taşıma araçlarına binemezler.

BELİRTİLERİ NELERDİR

Vücutta terleme, mide bulantısı, baş dönmesi, baş ağrısı, titreme, nefessiz kalma, vücutta uyuşma, ağız kuruluğu ölüm korkusu gibi anlık durumlarla beraber ortaya çıkabilir.

Kişi, bulunduğu ortamda kendisini çaresiz hissetmesi sonucu “Buradan nasıl ayrılabilirim? ” sorusuyla karşı karşıya kalarak korkusunu ikiye katlıyor.

Klostrofobinin ortaya çıkması küçüklük ve ergenlik dönemiyle ilişkilendirilebilir.

Bu hastalık aile bireylerinde bulunabilir.

Kapalı bir alanda kısıtlı süre tek başına kalmak da tetikleyebilir.

Kişiler bu durumlarla karşı karşıya kalınca, ileride de yaşayabileceklerini düşünerek kendilerini şartlamış oluyorlar.

KLOSTROFOBİ TEDAVİSİ

Psikolojik olarak geçmişten geleceğe yönelen bir hastalık olduğu için alanında uzman bir doktor tarafından destek alınmalıdır.

Kişi kendisinde bu hastalığın olduğuna inanmalı ve tedavi olmak için çaba göstermelidir.

Korkulardan arınmak için negatif düşüncelerden arınmalıdır.

Tedavi sürecinde doktor kontrolünde ilaç tedavisine başlanabilir.