K.Maraş Belediye Başkanı'nın sözlerine Trabzonlular kızdı

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, çarşıda esnafı gezerken Trabzonlu bir kadınla karşılaştı. Kadınla konuşurken söylediği sözler ise oldukça tepki çekti.

"SİZİ BİZ MÜSLÜMAN YAPTIK"

Güngör, Trabzonluları kastederek "Sizi biz Müslüman yaptık." dedi. Kadın ise; "O ne demek şimdi?" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

K.Maraş Belediye Başkanı: Trabzonluları biz Müslüman yaptık VİDEO

"HELALLİK DİLİYORUM"

Kahramanmaraş Belediye Başkanı, bu sözlerinin tepki çekmesi üzerine Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Hayrettin Güngör; "Şaka ve espri mahiyetli ifadelerim çarpıtıldı." dedi. Trabzonlulardan özür diledi, haklarını helal etmelerini istedi.