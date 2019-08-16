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K.Maraş'ta aydınlatma direğine çarpan otomobil

Kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücü Necati K. yaralandı.

DHA | 16.08.2019 - 20:43..
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Kahramanmaraş Vadi Mahallesi Sümbüllü Caddesi'nde Necati K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Necati K. araç içinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

K.Maraş'ta aydınlatma direğine çarpan otomobil

YARALININ DURUMU İYİ

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Necati K., ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Necati K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

K.Maraş'ta aydınlatma direğine çarpan otomobil

K.Maraş'ta aydınlatma direğine çarpan otomobil

K.Maraş'ta aydınlatma direğine çarpan otomobil

K.Maraş'ta aydınlatma direğine çarpan otomobil

K.Maraş'ta aydınlatma direğine çarpan otomobil

K.Maraş'ta aydınlatma direğine çarpan otomobil

K.Maraş'ta aydınlatma direğine çarpan otomobil

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