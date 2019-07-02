K.Maraş'ta kimyasal reaktör kazanı patladı

Manisa’da bir aileyi yok eden kaza kamerada

AB'de Komisyon Başkanlığı'ndan ayrılacak olan Juncker'in yerine Alman Savunma Bakanı'nın atanması konusunda uzlaşıldı. Görev süresi dolacak görevlilerin yerine yenileri atanıyor.

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ABD, Rusya ve AB hattında hareketli dakikalar

ABD, Rusya ve Avrupa Birliği’nde eş zamanlı olarak yaşanan acil toplantı hareketliliği endişelere neden oldu.