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K.Maraş'ta kimyasal reaktör kazanı patladı

Montaj yapılırken kazanın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

AA | 02.07.2019 - 21:05..
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çelik kazan üretimi yapılan fabrikada, kimyasal reaktör kazanının montajı sırasında patlama meydana geldi. Bu sırada kazanın montajını yapan Ejder Ş. yaralandı.

İhbar üzerine fabrikaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kimyasal reaktör kazanı montajında patlama VİDEO

Yaralanan işçi 112 Acil Servis ekiplerince fabrikada yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan fabrika yetkilileri, kazanda radyoaktif maddenin bulunmadığını belirtti.

K.Maraş'ta kimyasal reaktör kazanı patladı

K.Maraş'ta kimyasal reaktör kazanı patladı

K.Maraş'ta kimyasal reaktör kazanı patladı

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