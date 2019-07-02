K.Maraş'ta kimyasal reaktör kazanı patladı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çelik kazan üretimi yapılan fabrikada, kimyasal reaktör kazanının montajı sırasında patlama meydana geldi. Bu sırada kazanın montajını yapan Ejder Ş. yaralandı.
İhbar üzerine fabrikaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kimyasal reaktör kazanı montajında patlama VİDEO
Yaralanan işçi 112 Acil Servis ekiplerince fabrikada yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan fabrika yetkilileri, kazanda radyoaktif maddenin bulunmadığını belirtti.