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Koalisyon güçlerine ait askerler Irak'tan taşınıyor

Almanya, İspanya, Kanada ve NATO, Irak'ta bulunan askerlerini başka ülkelere taşıyacaklarını açıkladı.

AA & Ensonhaber | 08.01.2020 - 01:15..
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Koalisyon güçlerine ait askerler Irak'tan taşınıyor

Kasım Süleymani'nin Irak'ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından, ABD ile İran arasındaki gerilim en üst seviyeye çıktı.

ABD'nin saldırısı sonrasında, Irak'ta bulunan Amerikan üslerine de füzelerle saldırılar düzenlenmişti.

Irak parlamentosu da ülkelerinin diğer devletlerin savaş alanı olmadığını belirterek diğer devletlere ait askeri güçlerin ülkerinden çıkmasını belirtti.

Koalisyon güçlerine ait askerler Irak'tan taşınıyor

ABD, Irak'ın bu kararına sert tepki gösterdi ve ABD Başkanı Donald Trump yaptırımlarla Irak'ı tehdit ederek, Irak'ta inşa ettikleri üssün harcamalarının geri ödenmesi durumunda çıkacaklarını söyledi.

Ancak bu karar uyan ve Irak'ta oluşabilecek olası bir İran-ABD çatışmasından kaçan ülkeler oldu.

Almanya, İspanya, Kanada ve NATO, Irak'ta bulunan askerlerini başka ülkelere taşıyacaklarını açıkladı.

Koalisyon güçlerine ait askerler Irak'tan taşınıyor

ALMANYA ASKERLERİNİ ÜLKE DIŞINA ÇIKARMAYA BAŞLADI

DEAŞ karşıtı koalisyon çerçevesinde Irak’ta Peşmerge güçlerine ve Irak askerlerine eğitim veren 130 Alman askerinin bir bölümünün ülke dışına çıkarılacağı bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Federal Meclis’teki ilgili komisyonların üyelerine yazılan ve özellikle Bağdat ve Taci bölgesindeki asker sayısının azaltılacağı belirtilen mektupta, "Burada görev yapan askerler vakitlice Ürdün ve Kuveyt’e nakledilecek." ifadesi yer aldı. Mektupta, eğitim yeniden başladığında bu güçlerin Irak'a geri döneceği vurgulandı.

Spiegel dergisinin haberine göre, Bağdat'ın kuzeyinde bulunan 32 Alman askerinin uçakla gece Ürdün’e götürüldüğü iddia edildi.

Koalisyon güçlerine ait askerler Irak'tan taşınıyor

İSPANYA'NIN IRAK'TA 3 ASKERİ KALDI

İspanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, mevcut durumda Bağdat'ta sadece 3 İspanyol askerinin kaldığı, diğer 10'unun Kuveyt yolunda olduğu bildirildi.

Koalisyon güçlerine ait askerler Irak'tan taşınıyor

KANADA 500 ASKERİNİ KUVEYT'E GÖNDERECEK

Kanada Genelkurmay Başkanı Jonathan Vance, Irak'taki 500 askeri personelin geçici olarak Kuveyt'e gönderileceğini açıkladı.

Koalisyon güçlerine ait askerler Irak'tan taşınıyor

NATO PERSONELLERİNİN YERİNİ DEĞİŞTİRDİ

NATO, Irak'ta bulunan farklı müttefiklerden yaklaşık 500 personelinin bir kısmının yerini geçiçi olarak değiştirdiğini duyurdu.

NATO yetkilisi, yaptığı açıklamada, personelin güvenliğinin büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

Bu nedenle İttifakın Irak'taki eğitim misyonunun faaliyetlerini bir süreliğine askıya aldığını anımsatan NATO yetkilisi, personelin güvenliğinin sağlanması için her türlü önlemin alındığını vurguladı.

NATO yetkilisi, "Askeri personelimizin bir kısmının yerini hem Irak içinde hem de dışında olmak üzere geçici olarak değiştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Koalisyon güçlerine ait askerler Irak'tan taşınıyor

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