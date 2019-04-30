Koalisyon nedir

Koalisyon hükümeti, birden fazla siyasi parti ya da gruba bağlı üyelerden oluşan karma hükümettir.

Yasama meclislerinde bir tek partinin çoğunluğu elde edemediği durumlarda, en çok sandalyeye sahip partinin başkanının kabineyi kurmakla görevlendirilmesi kuraldır.

ORTAK HÜKÜMET

Bu durumda, meclisten güvenoyu alabilmek için başka parti ya da gruplarla anlaşma yoluna gidilir ve bir ortak hükümet kurulur.

600 VEKİL ŞARTI

Yürürlükteki seçim kanuna göre Türkiye’de 600 milletvekili seçilir. Yani mecliste en fazla 600 vekil bulunur. Ancak seçim dönemlerinden sonra çeşitli nedenlerle (vefat vs.) bu sayı azalır.

SALT ÇOĞUNLUK GEREKİYOR

Tek başına hükümet kurabilmek için bir partinin mecliste en az 256 milletvekilinin olması gerekir. Aksi durumlarda koalisyon hükümeti kurma yetkisi cumhurbaşkanı tarafından seçilen bir milletvekiline verilebilir.