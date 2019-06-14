Koalisyon ülkelerinden petrol tankeri saldırısına kınama

Yemen'i işgal eden Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Umman Körfezi'nde Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerine yapılan saldırıyı kınadı.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin doğusunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir askeri nokta ile güneyde yer alan Han Yunus kentindeki limanı vurdu.

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Trump'tan "ne İran ne de ABD anlaşma için hazır" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun İran ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ancak İran'ın da ABD'nin de bir anlaşma yapmak için hazır olmadığını açıkladı.