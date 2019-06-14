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Koalisyon ülkelerinden petrol tankeri saldırısına kınama

Yemen'i işgal eden Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Umman Körfezi'nde Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerine yapılan saldırıyı kınadı.

AA | 14.06.2019 - 05:37..
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Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, Umman Körfezi'nde petrol tankerlerine yapılan saldırının 'tehlikeli bir tırmanış' olduğu belirtilerek, saldırının kınandığı ifade edildi.

KÖRFEZ GERİLİMİ

Umman Körfezi'nde sabah saatlerinde iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Casek Limanı'na nakledilmişti.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroşige Seko, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurmuştu.

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