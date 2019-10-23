Rusya haritayı paylaştı: Kobani'de Türk üssü

Rusya'dan tarihi zirve sonrası, Suriye'de kim nereyi kontol edeceğine dair harita paylaşıldı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Soçi'de vardığı mutabakat kapsamında kurulacak 15 kontrol noktasının, Barış Pınarı Harekatı'yla Türk ordusu tarafından kontrol altına alınan alanın dışındaki bölgelerde bulunduğu görüldü.

5 kontrol noktası Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgenin batısından Fırat'ın doğusuna uzanan sınır hattında yer alırken, diğer 10 kontrol noktası Resulayn'ın doğusu ile Irak sınırındaki Derik arasında konumlanıyor.

KOBANİ'YE TÜRK ÜSSÜ KURULACAK

Haritaya göre; Kobani diye tabir edilen asıl adı Aynel Arab olan bölgede, Türk üssü kurulacak

ORTAK DEVRİYE YAPILACAK YERLER BELİRLENDİ

Haritada, Rusya ile Türkiye'nin devriye yapacağı 10 kilometre derinliğindeki bölge ile YPG unsurlarının çekileceği 32 kilometre derinliğindeki alanın, siyah kesik çizgilerle belirtildiği görüldü.