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KOBİ Değer Kredisi'nde azami miktar 5 milyona yükseltildi

Türkiye Bankalar Birliği, KOBİ Değer Kredisi'nde kullandırılabilecek azami miktarın 5 milyon liraya yükseltildiğini açıkladı.

AA | 06.03.2019 - 14:44..
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Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, 1 Mart'ta "KOBİ Değer Kredisi-2" adı verilen paket hakkında bilgilendirme yapıldığı anımsatıldı.

5 MİLYON LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın pakete gösterilen ilgi karşısında yapmış olduğu değerlendirme sonucu kullandırılabilecek azami miktarın güncellenerek, 1.5 milyon TL'den 5 milyon TL'ye yükseltildiği bildirilen açıklamada, kredilere Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, kredilerde vadenin 6 ayı anapara ödemesiz olmak üzere toplam 36 ay olduğu ve faiz oranının aylık yüzde 1,54, yıllık yüzde 18,48 olarak uygulandığı kaydedildi.

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