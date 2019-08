Koç Holding yönetim kurulu üyesi hayatını kaybetti

Koç Holding'in önemli yöneticileri arasında bulunan Harvard Üniversitesi’nde dekanlık görevlerinde bulunan Prof. Dr. John Mc Arthur, ABD'de vefat etti.

20 YILDIR GÖREVİNİN BAŞINDAYDI

Arthur, şirkette 20 yıldır yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyordu.

KAP'A AÇIKLAMA

Koç Holding acı haberi KAP’a bir açıklama yaparak, "1999 yılından itibaren Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdüren Sayın Prof. Dr. John Mc Arthur ABD'de vefat etmiştir." ifadelerini kullandı.

PROF. DR. JOHN H. MC ARTHUR KİMDİR

Yükseköğrenimini British Columbia Üniversitesi’nin (Kanada) ardından Harvard Üniversitesi’nde (ABD) yüksek lisans ve doktora programlarıyla sürdürmüştür. 1962 yılında Profesör olduğu Harvard Üniversitesi İş İdaresi Fakültesi’nde 1980-1995 yıllarında Dekanlık yapmıştır.

McArthur, Kanada Asya Pasifik Vakfı Başkanlığı ile Duke Üniversitesi Sağlık Sistemleri, Stemnion Inc., Aileron Therapeutics ve Thomson Reuters Founders Share Co. Ltd. Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerini sürdürüyordu. Uzun yıllar Brigham ve Kadın Hastanesi’nin Başkanlığı’nı yapmış ve daha sonra Partners HealthCare System Inc.’de Mütevelli Heyeti Eş Başkanlığı’nda bulunmuştur.

Chase Manhattan Corp., Bell Canada, GlaxoSmithKline Plc ve AES Corp. Yönetim Kurulları’nda görev almıştır. 2013 yılında Officer of the Order of Canada nişanına layık görülmüştür. 1999 yılından bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi’dir.