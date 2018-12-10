Kocaeli halkı köpeği hayatta tutmak için uğraştı

Bugün, Gölcük Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bir iş yerinin önüne yatan köpeğin ölmek üzere olduğunu gören vatandaşlar, köpeği kurtarabilmek için çabaladı.

CAN ÇEKİŞEN KÖPEK TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTULAMADI

Belediyeye haber verilirken, bu sırada duyarlı vatandaşlar zehirlendiği düşünülen köpeği kurtarabilmek için alınan bir ilacı köpeğe enjekte etti.

Alınan yoğurt köpeğin ağzına sürüldü, kalp masajı yapıldı. Yapılan tüm çabalara rağmen can çekişen köpek herkesin gözü önünde öldü.

KÖPEĞİN ÖLÜMÜ GÖZYAŞLARINA BOĞDU

Köpeğin üzerine siyah bir poşet serilirken, hayvanın ölümünün üzüntüsünü yaşayan kadınlar gözyaşlarını tutamadı.

Gelen belediye ekibi, köpeğin öldüğünü görünce, hayvanın bulunduğu yerden alınarak gömülmesi için başka bir ekibe haber verdi.