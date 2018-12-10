taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3003
Euro
6.059
Altın
1247.16
Borsa
92717.27
Gram Altın
211.96

Kocaeli halkı köpeği hayatta tutmak için uğraştı

Can çekişen hayvanı kurtarmak adına çeşitli yollar deneyen vatandaşların yardımı işe yaramadı. Son nefesini veren köpek, insanları ağlattı.

DHA | 10.12.2018 - 15:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bugün, Gölcük Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bir iş yerinin önüne yatan köpeğin ölmek üzere olduğunu gören vatandaşlar, köpeği kurtarabilmek için çabaladı.

CAN ÇEKİŞEN KÖPEK TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTULAMADI

Belediyeye haber verilirken, bu sırada duyarlı vatandaşlar zehirlendiği düşünülen köpeği kurtarabilmek için alınan bir ilacı köpeğe enjekte etti.

Alınan yoğurt köpeğin ağzına sürüldü, kalp masajı yapıldı. Yapılan tüm çabalara rağmen can çekişen köpek herkesin gözü önünde öldü.

Kocaeli halkı köpeği hayatta tutmak için uğraştı

KÖPEĞİN ÖLÜMÜ GÖZYAŞLARINA BOĞDU

Köpeğin üzerine siyah bir poşet serilirken, hayvanın ölümünün üzüntüsünü yaşayan kadınlar gözyaşlarını tutamadı.

Gelen belediye ekibi, köpeğin öldüğünü görünce, hayvanın bulunduğu yerden alınarak gömülmesi için başka bir ekibe haber verdi.

Kocaeli halkı köpeği hayatta tutmak için uğraştı

Kocaeli halkı köpeği hayatta tutmak için uğraştı

Kocaeli halkı köpeği hayatta tutmak için uğraştı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın tartışılan çıkışı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın tartışılan çıkışı

914
Çevik kuvvete, protestoculara müdahale eğitimi

Çevik kuvvete, protestoculara müdahale eğitimi

102
Rusların en çok ziyaret ettiği ülke Türkiye oldu

Rusların en çok ziyaret ettiği ülke Türkiye oldu

71
Selin Girit TRT muhabirinin taciz edilmesine sevindi

Selin Girit TRT muhabirinin taciz edilmesine sevindi

43
Büyüme rakamları açıklandı

Büyüme rakamları açıklandı

353
Cemal Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı

23
Sarı Yelekliler protestoları Seine Nehri’ne ulaştı

Sarı Yelekliler protestoları Seine Nehri’ne ulaştı

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir