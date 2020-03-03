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Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

Polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyon kapsamında, 10 kişi gözaltına alındı.

AA | 03.03.2020 - 11:46..
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

10 GÖZALTI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Kocaeli, İstanbul, Ankara, Giresun ve Tokat'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı.

Aralarında görevden ihraç edilen albay, binbaşı, üsteğmen, öğretmen ve FETÖ'yle iltisaklı oldukları gerekçesiyle kapatılan kurum çalışanlarının da bulunduğu şüphelilerin, Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

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