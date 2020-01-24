Gebze'de, mali suçların men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, sahte yakıt fişiyle işlem yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
47 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Gözaltı kararı verilen 57 şüphelinin yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda 47 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Operasyonda toplam 1 milyon 755 bin lira tutarında sahte fatura ve fiş ele geçirildi.
16 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Zanlılardan 16'sı emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel evrakta sahtecilik" suçlamasıyla Gebze Adliyesi'ne sevk edildi, diğerleri ise serbest bırakıldı.
Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonu: 47 gözaltı VİDEO