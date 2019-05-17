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Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

7 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yapılan operasyonda, gözaltına alınan 13 şüpheliden 2’sinin tutuklanmasına, 11’inin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verildi.

İHA | 17.05.2019 - 17:47..
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5’i aktif görevde 3 üsteğmen, 6 astsubay, 4 eski askeri öğrenci ve 1 'askeri şahıslardan sorumlu mahrem abi' olmak üzere toplam 14 şahıs hakkında gözaltı kararı verdirildi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kararın ardından harekete geçen Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Manisa, Hatay, Konya ve Van’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen şahıslardan 13’ü yakalanarak gözaltına alındı.

2 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şahıslardan açığa alınmış olan 2 astsubayın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. 2’si muvazzaf, 1’i açıkta, 1’i emekli olmak üzere 4 astsubay, 4 eski askeri okul öğrencisi ve 1 ‘mahrem abi’ olmak üzere toplam 11 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Firari olan 1 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

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