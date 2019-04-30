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Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli 9 ilde 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İHA | 30.04.2019 - 09:23..
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, bir yüzbaşı, 7 astsubay, 6 eski askeri öğrenciyle bir askeri personelden sorumlu "mahrem abi" hakkında gözaltı kararı verildi.

9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Düzce, Isparta, Uşak, Balıkesir ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu

 

 

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