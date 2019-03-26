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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli 8 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

AA | 26.03.2019 - 09:02..
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında, 10'u muvazzaf 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

20 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 albay, 1 yarbay, 5 üsteğmen, 1 teğmen 11 astsubayın aralarında olduğu 10'u aktif görevde 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

15 KİŞİ YAKALANDI

Kararın ardından Kocaeli Emniyeti KOM Şube ekiplerince Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Amasya, Sakarya ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alınarak sorgu işlemleri için Kocaeli Emniyetine götürüldü. Operasyonlar kapsamında 5 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

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