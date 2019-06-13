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Kocaeli otomobil ihracatında rekor kırdı

Sanayi ve liman kenti Kocaeli, yılın ilk 5 ayında yapılan ihracatla zirveye oynadı.

AA | 13.06.2019 - 15:23..
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Kocaeli otomobil ihracatında rekor kırdı

Sanayi ve liman kenti Kocaeli, bu yılın ocak-mayıs döneminde 6.6 milyar dolarlık ihracata imza attı. Bu dönemdeki dış satımın dörtte üçlük kısmını otomotiv ve kimya firmaları gerçekleştirdi.

OTOMOTİV İLK SIRADA

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşlarından Tüpraş, Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye gibi firmalara ev sahipliği yapan Kocaeli'nin, ihracatında otomotiv ve kimya sektörünün önemli payı bulunuyor.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerinin bulunduğu kentin ihracatında ilk sırayı otomotiv sektörü aldı. Söz konusu dönemde Kocaeli'nin otomotiv ihracatı, 2 milyar 882 milyon 731 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Kocaeli otomobil ihracatında rekor kırdı

LİDER İHRAÇ PAZARI BİRLEŞİK KRALLIK

Ocak-mayıs döneminde Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan dış pazar, Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye 656 milyon 2 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Kentten yapılan ihracatın geçen yılın karşılaştırılabilir dönemine göre yüzde 62 artış gösterdiği İspanya, 608 milyon 382 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Dünyanın en büyük 5 ekonomisinden biri ve Avrupa Birliği'nin lokomotifi olan Almanya ise Kocaeli'nin, bu dönemde en fazla ihracat yaptığı üçüncü ülke olarak kayıtlara geçti.

Almanya'ya yapılan dış satım yüzde 10 artarak 547 milyon 687 bin dolara çıktı. Slovenya 429 milyon 953 bin dolarla dördüncü sırada yer alırken, bu ülkeyi 360 milyon 643 bin dolarla Fransa, 342 milyon 294 bin dolarla İtalya takip etti.

Kocaeli otomobil ihracatında rekor kırdı

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